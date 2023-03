Am Dienstag beginnt die Sitzung der US-Notenbank Fed und Mittwoch folgt dann die Zinsentscheidung. In Anbetracht der aktuellen Bankenkrise in den USA und den damit verbundenen Turbulenzen an den Finanzmärkten stehen Jerome Powell und die Federal Reserve vor ihrer Sitzung gehörig unter Druck. Die Marktteilnehmer spekulieren inzwischen darüber, ob die Fed eine Pause ihres straffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...