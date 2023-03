Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3Z018oX Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Die jüngste Achterbahnfahrt an den Börsen hat für große Verunsicherung unter Anlegern gesorgt. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, sieht die Aussichten für die Börsen in den kommenden Wochen ebenfalls skeptisch. Auch wenn die Lage keineswegs mit der Finanzkrise von 2008 vergleichbar sei, ist Hellmeyers "Börsenampel" schon auf Rot umgesprungen. Das habe allerdings auch markttechnische Gründe. Wie er die Probleme rund um die Credit Suisse sieht, was das für den Kurs der Notenbanken bedeute und wie tief der DAX in der aktuellen Phase noch fallen könnte: Alle Antworten gibt's im Video! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report