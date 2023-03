HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4065/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group und BNP Paribas gibt es seit Oktober monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich. In Ausgabe 7 gibt es die erste Lerneinheit als Hörbuch auf Basis von "Z wie Zertifikate". Es spricht diesmal die smarte Anna, denn die smarte Alison spricht kein Deutsch. Thema heute ist ein Vorwort von Frank Weingarts sowie eine allgemeine Einführung in die Zertifikate-Welt.Gratis-Download der Vorlage: https://www.zertifikateforum.at/wp-content/uploads/2020/12/Broschuere-Z-wie-Zertifikate_Auflage-Dez-2020_Wr.Boerse.pdfUnd: Um sich im vielseitigen Zertifikate-Universum besser zurechtzufinden, stehen Ihnen einige ...

