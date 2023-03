Experten beurteilen die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder etwas skeptischer als in den Vormonaten. Mehrheit der Experten im Ökonomen-Barometer sieht Zusammenhang und neue Konjunkturrisiken Das Ökonomen-Barometer von €uro am Sonntag, eine monatliche Umfrage unter führenden Volkswirten, ist im März um 6,3 Prozent auf 37,7 Punkte zurückgegangen. Noch stärker, nämlich um fast 13 Prozent auf 36 Punkte, sackte die Prognose für die wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...