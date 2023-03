Frankfurter Rundschau (ots) -



Der Fall der beiden zwölf- und 13-jährigen Mädchen, die die gleichaltrige Luise getötet haben sollen, wühlt das Land auf. Eine niedrigere Altersschwelle würde solche - zum Glück sehr seltenen - Taten nicht verhindern. Auch in Staaten mit einer niedrigeren Altersgrenze begehen Kinder schwere Delikte. Fachleuten sagen, dass die Rückfallgefahr sogar steigen würde, wenn Kinder mit älteren Straftäter:innen eingesperrt würden. Gefragt sind vielmehr die Jugendhilfe und in einigen Fällen auch die Kinderpsychiatrie.



Justizminister Marco Buschmann hat daher Recht, wenn er den populistischen Forderungen nicht nachkommen will. Die Konsequenzen sind viel mühsamer: Eltern, Lehrkräfte und Behörden müssen wachsam sein, wenn es Anzeichen für eine Eskalation der Gewalt gibt.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5466970

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!