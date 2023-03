Straubing (ots) -



Mit seinem abgehobenen Hauruck-Stil, bei dem er sich keine Zeit für langwierige Konsensfindung nimmt, erreichte Macron das Gegenteil dessen, was er einst versprochen hat, nämlich die Menschen mit der Politik zu versöhnen. Eine Rentenreform in Frankreich ist notwendig, aber es gab keinen Grund, sie mitten in einer wirtschaftlichen und sozialen Krise durchzudrücken. Für einen umfassenderen Umbau des Rentensystems hätte der Präsident, wie vor drei Jahren bei seinem ersten Versuch, die Gewerkschaft CFDT mit ins Boot holen sollen. Das misslang diesmal. Macron sitzt zwar am Steuer, aber allein in seinem Boot. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie sehr er sich isoliert hat. Heute erscheint völlig unsicher, was er in seiner verbleibenden Amtszeit noch erreichen kann.



