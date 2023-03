Es ist paradox: Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Die ersten Entlassungswellen in der Automobilindustrie wie auch in energieintensiven Branchen, denen vor allem gutbezahlte Jobs zum Opfer fallen, laufen an. Dennoch dürfte der Arbeitsmarkt seinen Aufwärtstrend zumindest vorläufig fortsetzen. "Die Arbeitsmarktaussichten hellen sich weiter auf", prognostiziert Enzo Weber, Forschungsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...