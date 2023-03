DJ Schweiz erwägt Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung der Credit Suisse - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schweizer Behörden erwägen eine vollständige oder teilweise Verstaatlichung der Credit Suisse als einzige Alternative zu einer Übernahme durch die UBS, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Land erwäge, die Bank entweder ganz zu übernehmen oder eine bedeutende Beteiligung zu halten, falls eine Übernahme durch die UBS scheitern sollte.

Die Situation könne sich noch ändern, da die Behörden versuchten, eine Lösung für die Bank zu finden, bis die asiatischen Märkte am Montag öffnen, so die Personen in dem Bericht weiter. Das Schweizer Finanzministerium lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.

Eine Übernahme durch die UBS sei mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, darunter heikle Fragen wie die nach einer staatlichen Absicherung, die mögliche rechtliche und andere Verluste abdecken würde. Wie Bloomberg am Samstag berichtet hatte, sträubt sich der größere Rivale auch gegen die Übernahme der Investmentbank der Credit Suisse.

Die UBS bitte zudem die Regierung, bestimmte Rechtskosten und potenzielle künftige Verluste bei einer Übernahme zu übernehmen, so die Personen, wobei der Bericht die Summe auf etwa 6 Milliarden US-Dollar beziffert. Die UBS hat ein Angebot von etwa 1 Milliarde US-Dollar für die Credit Suisse vorgelegt, was die kleinere Schweizer Bank allerdings für zu niedrig hält, heißt es in dem Bloomberg-Bericht weiter.

March 19, 2023

