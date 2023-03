Die Schweizer Großbank Credit Suisse soll für mehr als zwei Milliarden Dollar an die Rivalin UBS gehen. Diese habe ihr Angebot für die strauchelnde Großbank von einer auf rund zwei Milliarden Dollar erhöht. Das berichtet die Financial Times. Die Schweizer Behörden hätten entsprechende Gesetzte geändert, um eine Abstimmung der Aktionäre über den Deal zu umgehen. Die Schweizer Notenbank soll der UBS eine Liquiditätslinie in Höhe von 100 Milliarden Dollar angeboten haben.Mehr in Kürze.

