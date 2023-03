Der Ex-CTO der Kryptobörse Coinbase hat zwei Millionen US-Dollar darauf gewettet, dass der Bitcoin-Kurs innerhalb der nächsten 90 Tage bei einer Million Dollar steht. Hintergrund der Wette ist ein Streit um die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Das Ganze erinnert ein bisschen an den Jules-Verne-Roman "Reise um die Erde in 80 Tagen". Darin wettet der englische Gentleman Phileas Fogg mit den Mitgliedern seines Gentleman-Clubs darum, dass er es schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. ...

