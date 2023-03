NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VANCOUVER, British Columbia, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIVE Blockchain Technologies Ltd. ("HIVE" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HIVE; TSXV: HIVE), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen als Ersatz für seinen vorherigen Basisverkaufsprospekt und die dazugehörige Rahmenregistrierungserklärung, die am 27. Februar 2023 abgelaufen ist, einen vorläufigen Basisverkaufsprospekt in Kurzform (der "Verkaufsprospekt", sobald er in seiner endgültigen Form eingereicht und von den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genehmigt wurde) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht hat. Gleichzeitig hat HIVE eine entsprechende Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") gemäß dem U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System beendet. Der Verkaufsprospekt wird, sobald er endgültig oder wirksam ist, es HIVE ermöglichen, während seiner 25-monatigen Gültigkeitsdauer Stammaktien, Vorzugsaktien, Zeichnungsscheine, Optionsscheine, Optionen oder eine beliebige Kombination davon in einer Höhe von bis zu 100.000.000 USD anzubieten. . Der Verkaufsprospekt wird es für HIVE darüber hinaus möglich machen, bei Bedarf auf neues Kapital zuzugreifen. Die Höhe und der Zeitpunkt künftiger Angebote werden sich nach dem Finanzbedarf des Unternehmens und den jeweiligen Marktbedingungen richten.

Die spezifischen Bedingungen eines künftigen Angebots im Rahmen des Verkaufsprospekts werden zum Zeitpunkt eines solchen Angebots festgelegt. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Wertpapiere, die Gegenstand des Verkaufsprospekts sind, zum Verkauf angeboten werden, wird bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden ein Prospektnachtrag mit spezifischen Informationen über die Bedingungen eines solchen Angebots eingereicht werden. Die Wertpapiere, auf die sich der Verkaufsprospekt bezieht, wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten befreit. Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verkaufsprospekts dürfen keine Wertpapiere verkauft und keine Kaufangebote angenommen werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Ian Mann in den Ruhestand tritt und sein Amt als Verwaltungsratsmitglied niederlegt. Frank Holmes, Executive Chairman des Unternehmens, sagte: "Im Namen des Verwaltungsrats danken wir Herrn Mann für seine Verdienste um das Unternehmen und wünschen ihm das Allerbeste für seinen Ruhestand."

Eine Kopie des vorläufigen Basisverkaufsprospekts in Kurzform ist auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden.

Informationen über HIVE Blockchain Technologies Ltd.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. ging 2017 als erstes Kryptowährungs-Mining-Unternehmen mit einer grünen Energie- und ESG-Strategie an die Börse.

HIVE ist ein wachstumsorientierter Technologietitel in der aufstrebenden Blockchain-Branche. Als Unternehmen, dessen Aktien an einer großen Börse gehandelt werden, schlagen wir eine Brücke zwischen dem digitalen Währungs- und Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE besitzt hochmoderne, mit grüner Energie betriebene Rechenzentren in Kanada, Schweden und Island, wo wir uns bemühen, grüne Energie zu beziehen, um digitale Werte wie Bitcoin in der Cloud zu schürfen. Seit Anfang 2021 hat HIVE den größten Teil seiner ETH- und BTC-Werte aus Mining-Erträgen sicher aufbewahrt. Unsere Aktien bieten Anlegern ein Engagement in den Betriebsmargen des Mining digitaler Währungen sowie ein Bitcoin-Portfolio. Da HIVE auch "harte Vermögenswerte" wie Rechenzentren und fortschrittliche, für mehrere Zwecke verwendbare Server besitzt, sind wir der Meinung, dass unsere Aktien Anlegern eine attraktive Möglichkeit bieten, sich im Bereich der Kryptowährungen zu engagieren.

