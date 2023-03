ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Peter, was gibt es Neues bei Nicola Mining und warum ist die Aktie in den letzten Wochen um 100% gestiegen? - Warum habt ihr jetzt einen positiven Cash Flow? - Wie schaut so ein typischer Deal mit einem Minenunternehmen aus? - Wie hoch erwartest du den Cash Flow in diesem Jahr? - Was plant ihr heuer im ...