Die UBS übernimmt die Credit Suisse. Die schweizer Großbank wurde Ende vergangener Woche zunehmend mehr durch andere Banken isoliert und verlor Kundeneinlagen, sodass die Schweiz zu einer Intervention gezwungen wurde. Die amerikanische Signature Bank findet einen Käufer. Die New York Community Bank kauft das operative Geschäft von der FDIC. Die First Republic Bank strauchelt weiter. Die Stabilisierungsversuche in der vergangenen Woche tragen keine Früchte.Der asiatische Aktienhandel reagiert am Montagmorgen überwiegend negativ auf die Ereignisse ...

