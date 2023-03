Weinfelden (ots) -Die Stiftung Theodora schenkt Kindern im Spital wertvolle Momente der Abwechslung. Sogenannte "Traumdoktoren" besuchen die Kleinen oder begleiten sie bei einer Operation und schenken ihnen ein Lachen bei ihrem Besuch. Lidl Schweiz unterstützt die Social Media-Kampagne "Woche des Glücks" der Stiftung im zweiten Jahr in Folge als Co-Sponsor.Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und Lachen aufzuheitern. Heute organisiert und finanziert die als gemeinnützig anerkannte Stiftung jede Woche den Besuch von 72 Profi-Artisten in 32 Spitälern und 27 Institutionen für Kinder mit Behinderung in der Schweiz. Jährlich schenken die Theodora-Künstler schweizweit Lachen und Momente des Glücks auf über 100'000 Kinderbesuchen.Lidl Schweiz unterstützt dieses lobenswerte Vorhaben und ist erneut Co-Sponsor der "Woche des Glücks". In der "Woche des Glücks" wird vom 20. - 27. März aufgerufen, lachende Selfies in den sozialen Medien zu posten und die Stiftung mit @TheodoraFoundation und giveasmile zu markieren. Jedes eingegangene Selfie ermöglicht den Besuch eines Traumdoktors bei einem Kind im Spital. Traumdoktoren sind professionelle Künstlerinnen oder Künstler, die von der Stiftung Theodora nach strengen Richtlinien für die Arbeit im Spital und in spezialisierten Institutionen beauftragt und geschult werden. Weitere Informationen sind zu finden auf www.theodora.ch/glueck.Über die Zusammenarbeit freut sich auch Patrizia Hunziker, zuständig für die Betreuung von Unternehmen bei der Stiftung Theodora: "Die Aktion war im letzten Jahr sehr erfolgreich und konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 2'800 gesammelten Bildern doppelt so viele Kinderbesuche ermöglichen. Lidl Schweiz hat dazu einen grossen Teil beigetragen. In diesem Jahr möchten wir sogar 3'500 Selfies sammeln. Daher sind wir sehr dankbar über die erneute Unterstützung durch Lidl Schweiz."Lidl Schweiz engagiert sich für soziale wie auch nachhaltige Projekte und unterstützt Organisationen, Vereine, Schulen sowie grössere Veranstaltungen. Weitere Informationen zu dem Engagement von Lidl Schweiz sind hier zu finden: https://gesagt-getan.lidl.ch/de.Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100904574