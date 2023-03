Am Freitag hatte der DAX deutlich einbüßen müssen. Insgesamt beendete er die Woche mit einem fetten Minus von fast 5 Prozent. Damit verließ der DAX seinen mittelfristigen Aufwärtstrend. Was diese Woche bei deutschen Aktien und an der Börse wichtig wird. Die Sorgen um den globalen Bankensektor dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter in Atem halten. Am Montag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. ...

