reconcept feiert 25-jähriges Firmenjubiläum: Erfolgsgeschichte mit Zukunft Nachhaltiges grünes Geschäftsmodell seit 1998

Projektentwicklung Erneuerbarer Energien und Grüne Geldanlagen stehen für Kontinuität und Zukunftsfähigkeit

Weiterhin ausschließlich Impact Investments mit ökologischer Wirkung

Hamburg, 20. März 2023. Die reconcept Gruppe blickt in diesem Jahr auf ihr 25-jähriges Jubiläum. Der Projektentwickler von Wind- und Solarparks sowie Anbieter Grüner Geldanlagen gehört damit zu den Pionieren der vergleichsweise jungen Branche der Erneuerbaren Energien.



Mit dem ersten Beteiligungsangebot an einem Windpark in Schleswig-Holstein betrat reconcept Ende der 90er Jahre einen neuen, herausfordernden Markt, damals noch als Tochtergesellschaft eines Husumer Projektentwicklers. Mit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 wandelte sich dieses Pionierumfeld in einen dynamischen Wachstumsmarkt, in dem sich reconcept einen festen Platz erarbeitete.



Heute ist die reconcept Gruppe eine inhabergeführte, international agierende Unternehmensgruppe am Markt der Erneuerbaren Energien mit Hauptsitz in Hamburg und Dependancen in Berlin, Helsinki, Finnland, und Toronto, Kanada. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten.



Die Erfolgsbilanz dieses grünen Geschäftsmodells: 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland realisiert

installierte Leistung von 390 Megawatt Erneuerbare Energien

53 Emissionen grüner Anleihen und KG-Beteiligungen

609 Mio. Euro in Erneuerbare Energien investiert

rd. 16.000 Privatanleger mit rund 270 Mio. Euro beteiligt

jährlich rund 50.000 Tonnen CO2-Ersparnis durch Wind- und Solarstromproduktion "1998, im Gründungsjahr der reconcept GmbH, waren Erneuerbare Energien noch ein Expertenthema, Green Bonds ein Fremdwort für Banker wie Anleger und der Begriff Nachhaltigkeit war vor allem Förstern bekannt", erklärt reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz. "Heute können wir eine positive Bilanz ziehen: Unser Fokus auf ausschließlich klimapositive Anlageprodukte zum Bau und Betrieb von Erneuerbare-Energien-Projekten hat sich bewährt. Unsere Green Bonds haben Investoren im Schnitt 6 Prozent Zinsen generiert, gleichzeitig wächst unser Geschäftsbereich Projektentwicklung kontinuierlich. Und das Potenzial für Erneuerbare Energien ist weiterhin sehr groß."



Über reconcept

Die reconcept GmbH, gegründet am 19. März 1998, verbindet Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren als Emissionshaus und Projektentwickler. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.



Pressekontakt

Christiane Pieper

Leitung Unternehmenskommunikation

reconcept GmbH

040/3252165-27 | christiane.pieper@reconcept.de

www.reconcept.de | projekte.reconcept.de



