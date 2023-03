ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adyen von 1650 auf 1800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Justin Forsythe überprüfte in einer am Montag vorliegenden Studie die Volumenentwicklung einzelner Unternehmen im Zahlungsabwicklungs-Sektor. Bei Adyen steigt seine Überzeugung für Marktanteilsgewinne, weshalb er nun bis 2030 von einem etwas höheren jährlichen Wachstum ausgeht als bislang. Außerdem führte er konkrete Schätzungen für 2026 in sein Bewertungsmodell ein./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 04:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

