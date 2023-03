NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analystin Stephanie D'Ath berücksichtigte in einer am Montag vorliegenden Studie auch die aktuelle Konjunkturlage und den diesjährigen Ausblick des Flughafenbetreibers. Ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2025 senkte sie im einstelligen Prozentbereich, womit sie jetzt im Schnitt 6 Prozent unter dem Konsens liege. Außerdem verschob sie den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 18:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

