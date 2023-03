Die Schweizer Großbank UBS wird die in Not gerate Rivalin Credit Suisse (CS) übernehmen. Das ist das Ergebnis der Krisensitzungen vom Wochenende. Man muss sich das so vorstellen, als würde die Erste Group Bank AG auf Druck der Regierung und Aufsicht über das Wochenende Konkurrenten Raiffeisen übernehmen müssen. Man kann sich vorstellen, wie heikel und emotional solch eine Transaktion wäre. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...