Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) entscheidet kommenden Donnerstag über ihre Zinsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Februar sei bereits eine mögliche Zinspause signalisiert worden. Doch die Konjunkturdaten und Arbeitsmarktdaten hätten seitdem nach oben überrascht und nur wenig Hinweise geliefert, dass sich die Lage in den nächsten Monaten entspannen könnte. Aber auch im Vereinigten Königreich gelte natürlich abzuwarten, wie sich die Lage diese Woche noch entwickele und es werde sich zeigen, ob die BoE Spielraum für eine Pause habe oder eben nicht. Der EUR/GBP-Wechselkurs könnte sich in nächster Zeit zwischen 0,8716 und 0,8925 bewegen. (20.03.2023/alc/a/a) ...

