Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung bezüglich der Stabilität des Bankensektors führte an den Finanzmärkten in der letzten Woche zu einer wahren Achterbahnfahrt, so die Analysten der Helaba.Die Risikoaversion der Marktteilnehmer und damit die Kurse in so gut wie allen Segmenten seien erheblichen Schwankungen unterworfen gewesen. Nicht unbeeindruckt hätten sich die Notenbanken gezeigt. Während in den USA seitens der FED zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt und auch ein neues Tool (BTFP) geschaffen worden sei, habe die EZB nach der erwarteten und angekündigten Zinserhöhung um 50 BP die Zinsguidance aus dem Verkehr genommen. ...

