Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach anhaltenden Sorgen im Bankensektor drängten Anleger in als besonders sicher geltende Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Sowohl US-Staatsanleihen als auch deutsche Bundesanleihen hätten deutlich zugelegt.Die Aufmerksamkeit werde weiterhin auf das Bankensystem und auf weitere Kandidaten beim möglichen Dominoeffekt gerichtet sein, der allerdings auch gar nicht unbedingt eintreten müsse. Dennoch bleibe die Unsicherheit hoch und die in dieser Woche anstehenden Konjunkturdaten seien zunächst einmal eher zweitrangig. Dazu würden die deutsche ZEW-Umfrage und die Reihe an Einkaufsmanagerindices aus verschiedenen Ländern gehören. ...

