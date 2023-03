Microsoft strebt formell einen Kompromiss an, mit dem die geplante Activision-Blizzard-Übernahme zustande kommen soll. Die EU-Behörden haben indes ihre Entscheidung auf Ende Mai vertagt. Microsofts Ringen um den "Call of Duty"-Publisher Activision Blizzard könnte bald in eine entscheidende letzte Runde gehen. Nach Monaten, gefüllt mit Anhörungen vor Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt, hat das Techunternehmen zumindest vor den EU-Kartellbehörden Zugeständnisse formuliert, die in absehbarer Zeit zu einer Entscheidungsfindung führen ...

