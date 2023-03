Im heute (17.3.) vorgelegten Geschäftsbericht strotzt der Deutsche Bank-Vorstand vor Selbstbewusstsein und kleidet dies in Schlagworte wie diese: "Höchster Gewinn seit 2007"; "Transformationsziele erreicht"; "Strategie und Finanzziele für 2025 bestätigt".Der Börsenkurs spricht leider immer noch eine andere Sprache. Im Zuge der SVB-Turbulenzen fiel die Aktie wieder unter die magische 10 Euro-Marke und wurde YTD mit einem Minus von über 10% sogar stärker abgestraft als die meisten der großen europäischen Nachbarn. Ein Sprecher der Bank nennt uns strukturelle Gründe. Vor allem die im Retail Banking verankerten Häuser würden im Zuge der jüngsten Pleiten einiger US-Banken weniger in Sippenhaft genommen. Die DeBa hingegen sieht sich vom Selbstverständnis her als Unternehmerbank und unterhält auch nach der "Transformation", ...

