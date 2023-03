Pressemitteilung der reconcept GmbH:

reconcept feiert 25-jähriges Firmenjubiläum: Erfolgsgeschichte mit Zukunft

- Nachhaltiges grünes Geschäftsmodell seit 1998- Projektentwicklung Erneuerbarer Energien und Grüne Geldanlagen stehen für Kontinuität und Zukunftsfähigkeit- Weiterhin ausschließlich Impact Investments mit ökologischer Wirkung

Die reconcept Gruppe blickt in diesem Jahr auf ihr 25-jähriges Jubiläum. Der Projektentwickler von Wind- und Solarparks sowie Anbieter Grüner Geldanlagen gehört damit zu den Pionieren der vergleichsweise jungen Branche der Erneuerbaren Energien.Mit dem ersten Beteiligungsangebot an einem Windpark in Schleswig-Holstein betrat reconcept Ende der 90er Jahre einen neuen, herausfordernden Markt, damals noch als Tochtergesellschaft eines Husumer Projektentwicklers. Mit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 wandelte sich dieses Pionierumfeld in einen dynamischen Wachstumsmarkt, in dem sich reconcept einen ...

