Nach den Verwerfungen der vergangenen Woche hat die Ratingagentur Morningstar überraschend bei den stark abverkauften deutschen Geldhäusern Deutsche Bank und Commerzbank zum Kauf geraten. Eine einmalige Chance für Anleger? Das Vertrauen in Banken sinkt seit der Pleite der Silicon Valley Bank und der Übernahme der Credit Suisse, was man nicht zuletzt an den Aktienkursen sieht. Doch die Geldhäuser scheinen in Sippenhaft des Sektors genommen worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...