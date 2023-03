EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Rentschler Biopharma mit CDMO Leadership Awards und Champion-Status für herausragenden Service ausgezeichnet



20.03.2023 / 11:00 CET/CEST

Rentschler Biopharma mit CDMO Leadership Awards und Champion-Status für herausragenden Service ausgezeichnet Rentschler Biopharma erhält vier CDMO Leadership Awards

Champion-Status in der Kategorie Compatibility würdigt hohe Stimmigkeit der Unternehmenskulturen, herausragendes Projektmanagement und Reputation

Die renommierte Branchenauszeichnung wird an CDMOs mit besonders hohem Leistungsniveau verliehen Laupheim, 20. März 2023 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, wurde mit den CDMO Leadership Awards in den Kategorien Service, Reliability, Capabilities und Compatibility ausgezeichnet und in der Kategorie Compatibility zusätzlich als CDMO Leadership Award Champion geehrt. Die Preise würdigen die Qualität von Rentschlers gesamtem Dienstleistungsspektrum, das sich an große und kleine Pharmaunternehmen richtet. Sie werden von den Branchenpublikationen Life Science Leader und Outsourced Pharma auf Grundlage einer von Industry Standard Research (ISR) durchgeführten Umfrage verliehen und basieren vollständig auf Kundenfeedback. "Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung in unserer Branche. Die CDMO Leadership Awards sind für uns besonders bedeutsam, weil unsere Kunden, mit denen wir in enger Partnerschaft daran arbeiten, neue, lebensverändernde Therapien in die Klinik und auf den Markt zu bringen, die Gewinner bestimmen", sagte Federico Pollano, Senior Vice President Business Development von Rentschler Biopharma. "Diese Auszeichnungen honorieren das Engagement und die Leidenschaft, die wir für unsere Arbeit aufbringen, und den nachhaltigen Wert, den wir dadurch für unsere Kunden und ihre Patienten schaffen. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir als Champion in der Kategorie Compatibility ausgezeichnet wurden und bedanke mich bei unserem gesamten Team für seine Leistungen und seinen außergewöhnlichen Einsatz." Rentschler Biopharma arbeitet fortwährend daran, seine Services auszubauen, um die Erwartungen seiner Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Mit einer breiten Vielfalt an Equipment und technologischen Verfahren sowie einem erfahrenen Team kann Rentschler ein breites Portfolio an Dienstleistungen abdecken und die Bedürfnisse von Auftraggebern mit Produkten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien flexibel bedienen. Die strategischen Allianzen mit Leukocare und Vetter erweitern das Leistungsangebot von Rentschler, da kompatible Prozesse einen nahtlosen Übergang zwischen den verschiedenen Produktionsschritten - von der Prozessentwicklung über die Formulierung und Produktion bis hin zu Fill & Finish - ermöglichen. Um den Bedürfnissen seiner Kunden immer einen Schritt voraus zu sein, entwickelt Rentschler Biopharma alle Standorte stetig weiter. So ist Rentschler ATMP in Stevenage, Großbritannien, nunmehr bereit für die Prozessentwicklung. In Milford, MA, USA, schreitet der Bau des hochmodernen Rentschler Biopharma Manufacturing Centers (RBMC) planmäßig voran. Die US-Niederlassung betreibt gemeinsam mit einer lokalen Universität und der Ausbildungsstiftung MassBioEd ein sehr ambitioniertes Ausbildungsprogramm für den Fachkräftenachwuchs. "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der CDMO Leadership Awards 2023. Sie haben in turbulenten und unruhigen Zeiten viel für unsere Branche und Patienten auf der ganzen Welt geleistet. Dabei haben Sie Herausforderungen bei den globalen Lieferketten gemeistert und den Einsatz neuer Plattformen, Technologien und Produkte sehr erfolgreich etabliert. Auf Ihre Auszeichnung - gleich in welcher Kategorie: Capabilities, Compatibility, Expertise, Quality, Reliability und Service - können Sie und Ihre Kunden stolz sein", sagt Louis Garguilo, Chefredakteur und Konferenzleiter von Outsourced Pharma. Die CDMO Leadership Awards werden im Jahr 2023 erneut von Life Science Leader und Outsourced Pharma ausgerichtet. Für die Ermittlung der Preisträger ist das Marktforschungsinstitut Industry Standard Research (ISR) verantwortlich, das in seiner jährlichen Umfrage mehr als 70 Auftragshersteller anhand von 23 Leistungsparametern bewertete. Die Teilnehmer der Befragung stammten aus pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen aller Größen. Es wurde überprüft, ob sie tatsächlich in die Entscheidungsfindung bzgl. der Zusammenarbeit mit Auftragsherstellern involviert waren. Die Umfrageteilnehmer bewerteten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten zusammengearbeitet hatten. So wurde sichergestellt, dass die Antworten qualifiziert sind und auf echten Erfahrungswerten aus einer tatsächlichen Zusammenarbeit mit Auftragsherstellern beruhen. Die Verleihung und der Empfang für die CDMO Leadership Awards werden am 22. März 2023 in New York stattfinden. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook . Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



