Wenn man davon ausgeht, dass der Zins-Peak bereits nahe oder erreicht ist, rückt Gold als "sicherer Hafen" wieder in den Fokus. Das Edelmetall sollte von sinkenden Zinsen ebenso profitieren wie von neu aufkeimenden Rezessionsängsten. Durch die Erschütterungen im US-Bankensektor ist die Notierung bereits angesprungen. Insgesamt deutet sich seit einigen Wochen beim S&P-Gold-Ratio eine Tendenz zu Gold an. Während der S&P 500 eine steigende Tendenz zeigt(e), fällt das S&P-Gold-Ratio, was zum Ausdruck bringt, das trotz Kurserholung in der Bärenmarktrally relativ mehr Gold als Aktien gekauft wurden. Derartige Divergenzen waren in der Historie stets ein Frühindikator für deutliche Rücksetzer im S&P 500.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 11.Weitere Themen dieser Ausgabe u. a.:++ Klöckner - Loh will mehr++ Hugo Boss - Warum der Absturz?++ Solutiance - Starker Auftragseingang++ Verkaufssignal beim S&P 500 - Wiederholt sich die Geschichte?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!