Haiger (ots) -An diesem Gasgrill geht keiner vorbei. Denn er überzeugt bereits auf den ersten Blick - durch seine Farbe: ein leuchtendes Rot. Ungewöhnlich für einen Grill, der durch seine Optik einen trendigen Akzent gegenüber der gängigen Kombination aus Schwarz und Edelstahl setzt. Die richtige Wahl für alle, die es bunt und poppig mögen. Der GENIUS vom erfolgreichen Grillspezialisten JUSTUS.Der leuchtend rote Renner sendet alleine durch seine Anwesenheit ein klares Signal. Ob mit Familie oder Gästen, wenn alle in geselliger Runde auf der Terrasse sitzen, sorgt der Genius für Gesprächsstoff. Und so lautet schnell die Devise: "Lass uns den Grill anschmeißen!" Durch die elektronische Zündung kommen die Edelstahlbrenner schnell auf Temperatur. Lange Wartezeiten sind passé!Der rote Gasgrill mit Unterschrank verfügt über einen 60 x 40 cm großen Grillrost, drei leistungsstarke Haupt- und einen Seitenbrenner, eine doppelwandige Haube inklusive Temperaturanzeige und zwei Räder zum sicheren Rangieren. Somit ist GENIUS der geniale Begleiter für eine abendliche Auszeit vom Stress oder eines chilligen Wochenendes.Dream-Team für Griller und ChillerJustus hat den Food-Experten Sebastian Lege zum "Auftragsgriller" ernannt, und so erkunden sie gemeinsam das perfekte Grillerlebnis. Denn sie wissen, die Leidenschaft für gutes Essen und der Spaß am Grillen sind die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Tag am Rost. Und so verrät Sebastian Lege gerne sein Lieblingsrezept, bei dem ebenfalls viel Farbe ins Spiel kommt: Lachsfilets auf einem Bett aus Zitrusfrüchten. Der Tipp vom Food-Experten: "Limetten-, Zitronen- und/oder Orangenscheiben auf den Grillrost verteilen. Darauf dann die Filetstücke legen. Dadurch klebt der Fisch nicht am Rost fest und bekommt gleichzeitig ein leckeres, fruchtiges Aroma! Thymian und Rosmarin geben den letzten Schliff."Weitere Informationen, das umfangreiche Grillsortiment, praktisches Zubehör sowie Tipps und Tricks unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/5467376