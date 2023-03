Die Bundesbürger verbringen rund ein Drittel ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Arbeiten ist nach dem Schlafen die zweithäufigste Beschäftigung. Die voraussichtliche Lebensarbeitszeit in Deutschland beträgt im Schnitt 38,8 Jahre. Bei Männer sind es 40,7 Jahre und bei Frauen 36,9 Jahre. Daraus ergeben sich bei einer 40-Stunden-Woche rund 2.080 Stunden im Jahr und 80.704 Stunden in 38,8 Jahren. Im Rahmen einer aktuellen Auswertung hat das Portal ImmoScout24 ermittelt, wie lange Kaufinteressierte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...