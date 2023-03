Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dass die EZB am Donnerstag die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben hat - trotz der heftigen Turbulenzen -, wird allgemein begrüßt, so die Deutsche Börse AG."Der Schritt war von Marktteilnehmern in dieser Größenordnung nicht mehr erwartet worden, die EZB hat in diesen unsicheren und turbulenten Zeiten kühlen Kopf bewahrt", erkläre Ralf Umlauf von der Helaba. Der Deutschen Bank zufolge sei der Zinsschritt um 50 Basispunkte als "Symbol der Stärke und des Vertrauens in die Robustheit der Finanzmärkte" bewertet worden. ...

