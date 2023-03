Bechtle hat die detaillierten Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht, die im Wesentlichen mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Darüber hinaus gab das Unternehmen seinen Ausblick für 2023 bekannt. Das Management hofft auf eine stabile EBT-Marge im Jahr 2023 und prognostiziert ein deutliches Wachstum von Umsatz, Geschäftsvolumen und Ergebnis in der Größenordnung von 5-10% im Jahr 2023. Dies bestätigt sowohl die Robustheit des Geschäftsmodells als auch die starke Marktposition von Bechtle. AlsterResearch geht davon aus, dass Bechtle von den langfristigen Wachstumstrends in der IT-Branche profitieren und diese durch strategische M&A ergänzen wird. Der Analyst berücksichtigt Inflationseffekte und passt die Annahmen an, woraus sich eine KAUFEN-Empfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 61,00 Euro ergibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





