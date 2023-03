Gütersloh (ots) -- Künftig fünf Interessenvertreter:innen der Beschäftigten im Aufsichtsgremium- Die Musikmanagerin verantwortet weltweiten Vertrieb von BMGNitsa Kalispera, Executive Vice President, Global Supply Chain, im Unternehmensbereich BMG, zieht neu in den Aufsichtsrat von Bertelsmann ein. Die Musikmanagerin wurde heute in der außerordentlichen Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA mit Wirkung zum 23. März 2023 in das Aufsichtsgremium des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens berufen, um die Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Konzerns im Aufsichtsrat zu verstärken. Die Anzahl der Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter im Bertelsmann Aufsichtsrat steigt mit ihr auf fünf.Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Nitsa Kalispera wird die Anliegen und Perspektiven von Beschäftigten, die in aller Welt für Bertelsmann tätig sind, in die Arbeit des Aufsichtsrats einbringen. Als erfahrene Musikmanagerin und Kennerin unseres Konzerns wird sie dabei unseren Aufsichtsrat mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz, ihrer langjährigen Medienerfahrung und ihrem internationalen Background bereichern. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Nitsa Kalispera im Aufsichtsrat und ihre wertvollen Anregungen. Ich heiße sie herzlich im Bertelsmann Aufsichtsrat willkommen."Nitsa Kalispera ist in Großbritannien aufgewachsen und kam nach Stationen bei EMI Music und Universal Music Group im Jahr 2015 zu BMG. 2019 wurde sie zur Senior Vice President, Recorded Music Supply Chain Operations, berufen. Im Februar 2023 wurde sie zur Executive Vice President, Global Supply Chain ernannt. In dieser Position verantwortet sie die digitalen und physischen Vertriebsaktivitäten von BMG. Nitsa Kalispera ist zudem für die Betreuung wichtiger operativer Partnerschaften mit Spotify, Apple, YouTube, Meta, Tiktok und anderen digitalen Plattformen zuständig.Der Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA setzt sich in Zukunft wie folgt zusammen:Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorstandsvorsitzender der Reinhard Mohn Stiftung, Geschäftsführer der Christoph Mohn Internet Holding GmbH, Familiensprecher und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbHProf. Dr.-Ing. Werner J. Bauer, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ehemaliger Generaldirektor der Nestlé AG für Innovation, Technologie, Forschung und Entwicklung, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbHDominik Asam, CFO und Mitglied des Vorstands SAP SENúria Cabutí, CEO Penguin Random House Grupo Editorial, Vorsitzende des Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC)Günter Göbel, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Bertelsmann SE & Co. KGaANitsa Kalispera, Executive Vice President, Global Supply Chain, BMGBernd Leukert, Vorstand für Technologie, Daten und Innovation der Deutschen Bank AGGigi Levy-Weiss, General Partner NFX, Angel InvestorJens Maier, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL DeutschlandDr. Brigitte Mohn, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbHLiz Mohn, Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbHHans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding SEHenrik Poulsen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender ØrstedIlka Stricker, stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende der Bertelsmann SE & Co. KGaABodo Uebber, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Daimler AG, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbHÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content TeamPressesprecherTel.: +49 5241 80-24 66markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5467517