Insolvenzverwaltung legt Schlussbericht für Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG vor: Danach wurde der One Square Advisory in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihe 2012/17 (ISIN: DE000 A1K0YD 5) der Bericht zum Insolvenzverfahren über das Vermögen des ehemaligen Suppen- und Würzspezialisten zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können wie immer eine ...

