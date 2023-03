Original-Research: NevGold Corp. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Research-Report (Initial Coverage): Neubewertung von NevGold in Aussicht

Goldprojektentwickler sind neben eigenen operativen Fortschritten und allgemeiner Marktlage auch immer mit einer Hebelwirkung dem Goldpreis ausgesetzt. Dieser zog im Zuge des Angriffs auf die Ukraine auf über 2.050 USD/ Feinunze an. Durch die Erhöhungen der Leitzinsen in den USA und dann auch in Europa geriet Gold bis ins letzte Quartal 2022 in eine Konsolidierungsphase, da es bei steigenden Zinsen an Attraktivität verliert. Die Goldpreiserholung zum Jahresende 2022 und Beginn 2023 verpuffte dann aber weitgehend, nachdem die Pläne der Fed mit möglichen weiteren Zinssteigerungen im Kampf gegen die Inflation für Unsicherheit an den Märkten sorgten. Durch die aktuell stattfindende Bankenkrise zeichnet sich wieder ein stabileres Umfeld für den Goldpreis ab, weil Anleger einen 'sicheren Hafen' suchen. Prognosen gingen davor schon von einem festeren Goldpreisniveau in 2023 aus.



Mit dem deutlichen Goldpreisrückgang in 2022 kamen die Entwicklungsunternehmen mitunter spürbar mit den Aktienkursen unter Druck. Vielfach wurden Kursrückgänge danach, in der zeitweisen Goldpreiserholung, auch nicht ausgeglichen. In diesem Kontext ist auch der Aktienkursverlauf von NevGold zu sehen. Dieser befindet sich nach zwischenzeitlichen Hochs in 2022 nach wie vor in einer Phase der Konsolidierung.



Mit Blick auf die Peergroup von NevGold liegen die ab dem PEA-Level bereits weiterentwickelten Unternehmen ebenfalls auf eher moderaten Niveaus in den NPV-Relationen. Unter normalerem Marktumfeld könnte von etwas höheren Bewertungsniveaus ausgegangen werden.



Investmentansatz



NevGold besitzt eine Option, um das aussichtsreiche Nutmeg Mountain Goldprojekt mit oxidischem Vorkommen in Idaho in den USA bis Anfang 2024 zu 100% zu erwerben. Im Projekt besteht seit 2020 eine Ressource mit 0,9 Mio. Unzen Gold in der Indicated und gut 0,2 Mio. Unzen in der Inferred Kategorie, die als historisch eingestuft wird. NevGold möchte bis Jahresende 2023 mit dem aktuell bereits laufenden Bohrprogramm ein Update der Ressource erstellen. Anschließend soll 2024 eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) vorgenommen werden.

NevGold besitzt darüber hinaus zu 100% die Goldprojekte Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada/USA und das Silber/Polymetall-Projekt Ptarmigan in der kanadischen Provinz British Columbia. Auf Limousine Butte strebt NevGold in 2023 ebenfalls die Aktualisierung einer historischen Goldressource sowie eine PEA in 2024 an. Das Unternehmen hat sich für 2023 das Ziel gesetzt, Ressourcen von über 3 Mio. Unzen Gold nachzuweisen.

Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die günstig bewertete Aktie nutzen, um vom positiven Bewertungsspielraum zu profitieren, der sich von einer deutlichen Ressourcenausweitung ergeben kann.

Über NevGold Corp.

Das kanadische Goldexplorations -und Entwicklungsunternehmen NevGold Corp. (TSX.V: NAU, WKN: A3CTE1, FSE: 5E50, ISIN: CA6415361071) verfügt über vier Projekte in Nevada, Idaho und British Columbia. 2023 sollen in zwei Projekten bestehende historische Goldressourcen aktualisiert und deutlich ausgeweitet werden.



