Hallo zum "eMobility update"! Das sind die News und Highlights zu Beginn der neuen Woche: Baustart für VW-Batteriefabrik in Valencia ++ Flughafen Stuttgart elektrifiziert das Vorfeld ++ Harley-Davidson bringt LiveWire nach Europa ++ Neues Batterie-Recycling in Deutschland ++ Und Skoda baut mehr Batterien ++ #1 - Volkswagen baut Batterie-Fabrik in Valencia Volkswagen hat in Valencia mit dem Bau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...