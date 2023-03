Selten, aber nicht unmöglich: Auf der Invest in Stuttgart stellen sich Alfred Maydorn und Florian Söllner dem TV-Duell zu Tesla. In diesem Interview erfahren Sie mehr zum Pro und Contra über den bekanntesten Elektroauto-Hersteller der Welt und weshalb sich Alfred Maydorn und Florian Söllner am Ende zumindest bei Solar-Werten und der KI anfreunden können.