FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach weiteren Zahlendetails zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Fokus habe auf Investitionen in die Digitalisierung gelegen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Leasing-Spezialist setze auf Cloud-basierte IT-Strukturen, um damit die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161N30

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!