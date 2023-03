DJ Qontigo: Angepasstes Angebot strengerer ESG-Stoxx-Indizes wird gut angenommen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Vier Bundesländer richten die Aktienanlagen ihrer Pensionsfonds nun an zwei besonders strengen ESG-Stoxx-Indizes aus. Dabei handelt es sich um den "Stoxx ESG Global ex Eurozone PAB" und um den "Stoxx ESG Länder Eurozone PAB". PAB steht hier für "Paris Aligned Bechnmark" und damit für die "ambitionierteste EU-Verordnung zu fossilen Ausschlusskritieren und Verringerung von Treibhausgas" für Index-Anbieter, wie die Index-Tochter der Deutschen Börse Qontigo mitteilte.

Betroffen sind etwa 11 Milliarden Euro, die die Pensionsfonds von Hessen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in Aktien investieren. "Unser angepasstes Angebot besonders strenger ESG-Stoxx-Indizes wird gut angenommen", so Serkan Batir, Management Director von Qontigo, im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Die beiden Indizes enthielten jeweils 60 Titel. Sie seien so konstruiert, dass sie den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens der EU entsprächen. "Ausgeschlossen werden Unternehmen, die den Umweltzielen der EU-Taxonomie zuwiderlaufen", so der Qontigo-Manager. Sogar über den PAB-Standard hinaus würden Unternehmen ausgeschlossen, die eines der 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erheblich behinderten. Unternehmen mit schwachen ESG-Bewertungen würden nicht berücksichtigt. "Berücksichtigt werden nur Unternehmen mit überdurchschnittlicher ESG-Ausrichtung", sagt Batir.

Zur Diskussion um die DAX-Kriterien sagt Batir, die Kriterien stünden regelmäßig auf dem Prüfstand. "Die Kriterien sind nicht in Stein gemeißelt", so der Index-Spezialist. Das gelte insbesondere auch für Kriterien wie Kappung oder Profitabilität, über die zuletzt am Markt besonders stark diskutiert wurde.

