Die Nachrichtenlage rund um die US-Bankenkrise ist derzeit finster und hat die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks schwer verunsichert. Gleich zwei große Bankenpleiten innerhalb drei Tagen haben in den USA zu erheblichen Turbulenzen und Unsicherheiten an den Finanzmärkten geführt. Doch blickt man auf den marktbreiten S&P 500, dann sieht die Lage gar nicht so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...