Die Verwerfungen an den Finanzmärkten im Zuge der Notübernahme der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch den größeren Rivalen UBS verunsichern viele Anleger. Sie flüchten in sicherere Anlagen wie Anleihen und Gold. Das gelbe Edelmetall sprang am Morgen über die 2.000-Dollar-Marke, in Euro wurde sogar ein neues Allzeithoch markiert. Und nun? Auf der Suche nach alternativen Anlagen wenden sich Anleger weltweit Gold und Anleihen zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...