ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertung des Konkurrenten Adidas impliziere ein höheres mittelfristiges Wachstum und geringere Margenrisiken als bei Puma, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngere Geschichte beweise aber eigentlich genau das Gegenteil. Gerade in China sei der Weg zurück zu alter Profitabilität für Adidas eine größere Herausforderung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 23:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!