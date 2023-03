Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng bereitet die Markteinführung seines bereits erwarteten Coupé-artigen Elektro-SUV vor - jedoch offenbar nicht unter dem Namen G7, sondern G6. In der Optik und den Dimensionen weist das Modell Ähnlichkeit mit dem Tesla Model Y auf. Kurzer Rückblick: Ende Januar ging aus einem publik gewordenen Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng an Mitarbeiter hervor, dass ...

