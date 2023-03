Aktionäre der init innovation in traffic systems SE aus Karlsruhe sollen eine reguläre Dividende in Höhe von 0,60 Euro je init Aktie für das Geschäftsjahr 2022 erhalten. Das Unternehmen würde, sofern der Vorschlag Zustimmung auf der Hauptversammlung am 25. Mai 2023 erhält, die Dividende gegenüber dem Vorjahr damit um 0,05 Euro anheben. Zudem will man ...

