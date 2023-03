Köln (ots) -- Die neue, sechsteilige Thriller-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds" feiert zeitgleich im Streaming auf RTL+, im Pay-TV auf Warner TV Serie sowie international auf HBO Max am 8. Mai Premiere- Die Free-TV-Premiere findet außerdem zeitnah im Mai bei VOX stattHier geht es zur Preview!Ein psychologisch komplexes Verwirrspiel, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, Recht und Gerechtigkeit beständig verwischen - das ist die neue, packende Thriller-Serie "Zwei Seiten des Abgrunds" mit der preisgekrönten Schauspielerin Anne Ratte-Polle sowie u.a. New-Faces-Award-Gewinnerin Lea van Acken und Newcomer Anton Dreger in den Hauptrollen. In der Thriller-Serie, die im Rahmen einer exklusiven Preview bei Berlinale Series Market Selects zu sehen war und die am vergangenen Montag in Wiesbaden Weltpremiere beim Deutschen FernsehKrimi Festival feierte, dreht sich alles um eine mysteriöse Mordserie:Bei einem Polizeieinsatz in einem Baumarkt in Wuppertal sieht die Polizeibeamtin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) plötzlich ihn: Dennis Opitz (Anton Dreger). Der Mann, der für den Mord an ihrer damals 17-jährigen Tochter Merle (Josephine Thiesen) verurteilt wurde, ist jetzt frühzeitig aus der Haft entlassen. Dabei hätte sie ihn fast nicht erkannt. Denn aus dem vormals stark übergewichtigen, wortkargen Außenseiter ist in der Zwischenzeit ein attraktiver und selbstbewusster junger Mann geworden. Er hat die Zeit im Gefängnis offenbar dazu genutzt, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und gilt als resozialisiert. Aber daran gibt es bald Zweifel. Als weitere Morde geschehen, recherchiert Luise in Dennis dunkler Vergangenheit und findet heraus, dass der scheinbar geläuterte junge Mann auf einem Rachefeldzug ist. Doch niemand glaubt Luise. Auch dann nicht, als sie selbst und vor allem ihre jüngste Tochter Josi (Lea van Acken) in den Fokus von Dennis' perfiden Plan geraten...Die sechsteilige Miniserie "Zwei Seiten des Abgrunds" ("Two Sides of the Abyss") bringt erstmals die Kreativschmieden RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery als gemeinsame Auftraggeber zusammen. Produziert wird die Serie von der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH. Gefördert wurde die Serie vom German Motion Picture Fund (GMPF) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)."Zwei Seiten des Abgrunds" startet am 8. Mai zeitgleich auf RTL+, Warner TV Serie und HBO Max: Bei RTL+ sind ab dem 8. Mai alle sechs Folgen im Boxset abrufbar. Warner TV Serie zeigt die Serie ab 8. Mai immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, international launcht HBO Max ebenso jeweils montags zwei neue Episoden.Hier geht es zur ausführlichen Pressemappe mit allen Hintergrundinfos zur neuen Highlight-Serie, mit Kurzinterviews, Episodeninhalten und Fotos.Registrieren Sie sich im Media Hub, um alle News und Medienangebote aus der RTL Kommunikation zu finden: https://rtl.com/mediahubBei Rückfragen und Interviewwünschen wenden Sie sich gerne an die untenstehenden Kontakte:Pressekontakt:RTL Deutschland GmbHKommunikation RTL+Finja Junker, finja.junker@rtl.deJanine Stein, janine.stein2@rtl.dePresse Warner TV SerieDoreen Zimmermann, presse@warnermedia.comRTL Deutschland GmbHBildredaktionRosa Pelzer, rosa.pelzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5467799