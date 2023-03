NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Ionos beim Kursziel von 20 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das rezessionsresistente Wachstum des europäischen Marktführers im Webhosting sei gut abgestützt, schrieb Analyst Yemi Falana in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die erwartete Margensteigerung den Free Cashflow bis 2025 verdoppeln./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 02:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E00M1

