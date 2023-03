Die freundlichere Stimmung am Gesamtmarkt macht sich auch bei Siemens Energy direkt bemerkbar. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent führt der Energietechnikkonzern den DAX gemeinsam mit der Deutschen Börse an. Die Deutsche Bank hat sich in einer neuen Studie zu den weiteren Aussichten geäußert.Nach einer Roadshow mit dem Finanzchef von Siemens Energy bestätigte Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray die Einstufung auf "Hold" und das Kursziel auf 22 Euro. Durch die lange erwartete Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...