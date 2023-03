Brechen (www.anleihencheck.de) - Finaler Zinskupon - wie die die Emittentin am 20. März 2023 mitteilte, wird die derzeit in der Zeichnung befindliche neue vierjährige Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965/ WKN A30V9T) der Mutares SE & Co. KGaA jährlich mit einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5% p.a. verzinst, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

