Original-Research: BAUER AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu BAUER AG



Unternehmen: BAUER AG

ISIN: DE0005168108



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.03.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Abschluss der KE stellt Weichen für den Turnaround - Aktie mit neuem Kursziel auf "Kaufen" hochgestuft



BAUER hat am vergangenen Donnerstag nach Ablauf der planmäßig beendeten Bezugsphase im Rahmen der jüngsten KE die Platzierung nahezu sämtlicher neuer Aktien gemeldet.



Nettoemissionserlös von mehr als 100 Mio. Euro: Insgesamt konnte BAUER 16.945.697 der ursprünglich bis zu rund 17,4 Mio. avisierten neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 6,00 Euro je Aktie platzieren. Der Gesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ein Bruttoemissionserlös von rund 101,7 Mio. Euro zu. Der Nettomissionserlös beläuft sich auf ca. 100,8 Mio. Euro und soll zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten (9M/22: Nettofinanzschulden i.H.v. 480,6 Mio. Euro) genutzt werden. Die Eigenkapitalquote dürfte sich dadurch wieder auf rund 30% verbessern.

Umfeld des Großaktionärs baut Beteiligung aus, Pflichtübernahmeangebot könnte folgen: Der Großaktionär Doblinger Beteiligung GmbH (Stimmrechtsanteil zuvor: 30,0%) erwarb im Rahmen der KE 2.900.000 neue Aktien, übte damit allerdings einen wesentlichen Teil der Bezugsrechte nicht aus. Der Stimmrechtsanteil reduziert sich somit auf zukünftig 24,9%. Im Gegenzug erwarb die SD Thesaurus GmbH mit 12.000.000 neuen Aktien noch mehr Stücke als erwartet. Im Vorfeld hatte sich die Doblinger nahestehende Gesellschaft gegenüber BAUER dazu verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis bis zu einem Maximalbetrag von 70 Mio. Euro zu zeichnen. Die SD Thesaurus hält somit fortan ein Anteil i.H.v. von 27,9% am Grundkapital BAUERs. Die Familie Bauer selbst beteiligte sich nicht an der KE, so dass ihr Anteil auf rund 21,8% abschmilzt (zuvor: 36,0%) und unter die Sperrminorität fällt. Gemeinsam haben Doblinger Beteiligung und SD Thesaurus mit 52,8% zukünftig sogar die Mehrheit bei BAUER inne. Sofern die Gesellschaften als "Acting in Concert" betrachtet werden, dürfte zeitnah ein Pflichtangebot folgen, dass mindestens dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate (per 20.3.: ca. 6,10 Euro) entsprechen müsste. Die Eintragung ins Handelsregister und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung sollen bis Ende März vollzogen sein.



Transformationsprozess sollte kurzfristig Erfolge zeigen: Kurz vor Abschluss der KE hatte BAUER den einvernehmlichen Abschied des bisherigen CEOs Michael Stomberg gemeldet. Wir sehen dies im Zusammenhang mit den laufenden Umstrukturierungen im Konzern. In Folge einer angepassten strategischen Ausrichtung wurde zuletzt die Schließung zahlreicher unprofitabler Tochtergesellschaften in Angriff genommen, was bis 2024 zu einer Konzern-EBIT-Marge von 7-9% beitragen soll. Wenngleich wir dies im gegenwärtigen Umfeld als zu ambitioniert erachten, trauen wir BAUER mit dem laufenden Jahr den Turnaround zu einer nachhaltigeren Profitabilität zu. Rückenwind liefert u.E. vor allem der zügige Fortschritt am Mega-Projekt NEOM in Saudi-Arabien. Zudem weckt die nach Abschluss des Neujahrsfestes erkennbare Belebung der Bauaktivität in China (Komtrax: Feb. +61,4% yoy) Hoffnungen auf auch dort wieder anziehende Absätze im margenstärkeren Segment Maschinen.



Fazit: Wir haben die KE nun in unser Modell eingebunden. Infolge der Verwässerung ergibt sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von 9,00 Euro. Angesichts des erwarteten Turnarounds und der günstigen Bewertung (KBV 2023e: 0,5x) stufen wir die Aktie auf "Kaufen" hoch.







