Berlin, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Nach dem Erfolg bei Roboterstaubsaugern, kabellosen Staubsaugern und Nass- und Trockensaugern hat Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) bekannt gegeben, dass Hair Glory, ein revolutionärer neuer Haartrockner, in Deutschland erhältlich ist - und erweitert damit seine aktuelle Produktpalette um Körperpflegeprodukte.Mit kraftvoller Luftströmung, fortschrittlicher negativer Ionen-Technologie, kompaktem Design und präziser Temperatursteuerung macht Hair Glory das Föhnen der Haare zu einem schnellen, effizienten und schmerzfreien Erlebnis. Hair Glory ist ab dem 20. März bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/) und Otto (https://www.otto.de/) in Deutschland erhältlich und wird noch in diesem Jahr auch auf Amazon verfügbar sein.Trocknet die Haare in 2 MinutenMit diesem eleganten und funktionellen Haartrockner, der über einen Hochgeschwindigkeitsmotor mit 110.000 U/min, eine Luftstromgeschwindigkeit von 70 m/s und ein großes Luftvolumen von 55 m³/h verfügt, kann schulterlanges Haar in etwa 2 Minuten getrocknet werden.Leichtgewichtig und kompakt für höchsten KomfortMit nur etwa 350 g Gewicht bringt Hair Glory großen Komfort und minimiert Ermüdung für ein tolles Föhnerlebnis. Dank des kompakten 82-mm-Hauptzylinders lässt er sich für Wochenendausflüge bequem einpacken.Mit negativen Ionen gefüllt für ein reibungsloses FöhnerlebnisMit über 300 Millionen Anionen pro Kubikzentimeter hilft Hair Glory, die Haarschuppen zu schließen, Feuchtigkeit einzuschließen und Volumen zu verleihen. So bleiben Nutzern diese ärgerlichen Verfilzungen erspart, die ewig brauchen, um sie zu zähmen.Wählen Sie, wie Sie Ihre Haare trocknen möchtenMit 4 Temperaturstufen und 2 Luftstromgeschwindigkeiten können Nutzer ihre Haare jetzt auf ihre eigene Art und Weise trocknen. Wechseln Sie auf kühle Luft für heiße Sommertage am Strand. Oder machen Sie es schnell mit einer Wärmeblast. Verwenden Sie den Heiß-/Kalt-Zyklus für Locken oder Auflockern. Oder stellen Sie den Föhn auf gemäßigte 57 °C für konstante warme Luft ein.Gleichmäßige WärmeverteilungSorgen Sie sich um ungleichmäßige Erwärmung? Keine Sorge. Hair Glory kombiniert einen NTC-Thermistor mit fortschrittlichen Mikroprozessoren, um die Temperatur zu überwachen und prüft 100-mal pro Sekunde - kein Spliss oder beschädigtes Haar mehr. Außerdem schützt es den Haartrockner vor Überhitzung - eine typische Ursache für Fehlfunktionen bei anderen Modellen.Wo man das Gerät kaufen kannErhalten Sie Hair Glory ab dem 20. März bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/) und Otto (https://www.otto.de/) und später in diesem Jahr auch bei Amazon. Besuchen Sie bitte https://de.dreametech.com/, um mehr über Dreame Technology zu erfahren.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035974/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-neue-haartrockner-dreame-technology-hair-glory-ist-in-deutschland-bei-mediamarkt-und-otto-erhaltlich-301776127.htmlPressekontakt:Aonan Li,+86-13751178111,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5467907